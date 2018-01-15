Впервые в Баку оригинальный зажигательный спектакль российского театра "Маленький принц" (ФОТО)

2018-01-15 19:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, 17 февраля в 16.00, российский театр "Молчи и танцуй" и художник Елена Ведерникова представят спектакль "Маленький принц", сообщает Trend Life.

Удивительный синтез современного танца и песочной анимации, в котором каждое танцевальное движение наполнено искренностью и любовью, а руки художника создают яркие сюжеты, помогающие зрителям прожить эту сказочную историю вместе с её героями.

Брейк-данс, хип-хоп, фанк, модерн, акробатика и песочная анимация Елены Ведерниковой в новом прочтении знаменитой на весь мир сказки Антуана де Сент-Экзюпери - при участии одного из лучших танцоров России по брейк-дансу Евгения «Монгола» Ясмакова.

О составе:

Лис, Баобаб, Мотор, Дух Пустыни – Александр Повышев

Из всех артистов, участвующих в спектакле, самый большой стаж у Александра Повышева - настоящего ветерана, ведь он танцует на сцене уже целых 25лет. В 2005 и 2006 году Александр в составе сборной России становился чемпионом мира по хип-хопу по версии International Dance Federation. В начале 90х годов он первым в Ижевске стал развивать уличные танцы, и те, кто сейчас занимаются в танцевальных школах Ижевска, с очень большой вероятностью являются учениками учеников (до бесконечности) Александра Повышева. Основатель коллектива MC CLUB, проехавший с гастролями всю Россию, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. Человек невероятной широты интересов - танцор, музыкант, фотограф и видеограф, в 2000х годах он несколько лет подряд режиссировал детские танцевальные проекты во французском городе Ним. Историки утверждают, что юный Саша увлекся акробатикой, будучи 4 лет от роду, когда случайно выпал из окна второго этажа, каким-то чудом в воздухе сделал сальто и благополучно приземлился на траву. С тех пор каждое его появление на сцене заставляет зрителей замирать – в прямом смысле этого слова. Любит электронную музыку и горы, а в "Маленьком Принце" играет роли Лиса, Мотора, Баобаба и Духа Пустыни.

Летчик, Фонарщик, Честолюбец – Ильшат Рахматуллин