Китай лидирует в мире по сумме заказов в судостроении

2018-01-15 19:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По данным, опубликованным министерством промышленности и информатизации КНР, Китай занимает первое место по всему миру по числу построенных за 2017 год кораблей, по количеству полученных за прошедший год заказов судостроения и количеству заказов на будущие годы.

В течение 2017 года общий объем судостроения Китая в водоизмещающем исчислении составил 42,68 миллиона дедвейт-тонны, что на 20,9 процента больше по сравнению с 2016 годом. Среди них объем морского судостроения составил 12,92 миллиона CGT (компенсированные валовые тонны). Общий объем полученных заказов на будущие годы составил 33,73 миллиона дедвейт-тонны. По состоянию на конец декабря 2017 года, объем полученных заказов судостроения составил 87,23 миллиона дедвейт-тонн и снизился на 12,4 процента по сравнению с 2016 годом. Среди них объем морского судостроения составил 29,84 миллиона CGT, что занимает 90,2 процента от общего количества экспортируемых из Китая кораблей.

В 2017 году на Китай приходилось 41,9 процента общего числа построенных по всему миру кораблей, 44,6 процента сделанных за прошедший год мировых заказов судостроения и 45,5 процента мировых заказов на будущие годы.