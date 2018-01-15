В Китае завершено строительство первого в мире железнодорожного арочного моста

2018-01-15 19:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На днях завершилось пятилетнее строительство первого в мире железнодорожного арочного моста, "внедренного" типа с глубоко вмонтированным в скалу фундаментом арочных опор -- мегамоста через реку Еланхэ в уезде Тунцзы городского округа Цзуньи провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай).

В ближайшее время мост вместе со скоростной железной дорогой Чунцин - Гуйян будет введен в тестовую эксплуатацию.

Мегамост черех Еланхэ - один из ключевых объектов магистрали Чунцин - Гуйян. Железнодорожное полотно моста имеет две колеи.