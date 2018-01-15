Семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Канарских островов - СМИ

2018-01-15 19:53 | www.trend.az | 6

По меньшей мере семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть на надувной лодке до испанского острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на данные Гражданской Гвардии, передает РИА Новости.

По предварительным данным правоохранительных органов, всего в лодке находились 27 человек. 20 доплыли до берега, двум из них оказывается экстренная медицинская помощь, ввиду их тяжелого состояния.

Как сообщает агентство, спасатели обнаружили в лодке тела пяти человек, еще один погибший был найден в море, причины гибели седьмого мигранта не сообщаются.