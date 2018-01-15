Президент Ильхам Алиев: SOCAR в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии

2018-01-15 20:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания SOCAR в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии и проинформирует о возможностях.

Об этом в понедельник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для прессы.

“Учитывая, что через несколько лет один миллиард кубометров азербайджанского газа будет транспортироваться на территорию Болгарии, мы сегодня с господином премьер-министром дали поручения руководителям соответствующих структур, чтобы азербайджанская госкомпания SOCAR в скором времени изучила вопрос газификации в Болгарии и проинформировала о возможностях”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан успешно осуществляет газификацию внутри страны.