Агентство по авторским правам Азербайджана отчиталось о своих тратах в прошлом году

2018-01-15 20:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Агентство по авторским правам Азербайджана огласило результаты своей финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

В отчете агентства, посвященном итогам 2017 года, отмечается, что в прошлом году на содержание агентства было выделено из госбюджета 629117 манатов.

В соответствие с годовой сметой расходов, 408428 манатов было потрачено на зарплаты, 87944 маната перечислено Госфонду социальной защиты, 87914 манатов потрачено на содержание агентства.

Фактические затраты составили 584 286 манатов. В 2017 году в связи обеспечением прав интеллектуальной собственности были выделены средства в размере 220102 маната.