Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

2018-01-15 22:08 | www.apa.az | 5

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

"Молодой палестинец 24 лет был застрелен в ходе столкновений с израильскими военными в районе города Калькильи", — говорится в пресс-релизе министерства.

Еще один палестинец госпитализирован с ранением в голову, которое представляет угрозу для его жизни, сообщили медики.

На прошлой неделе, 11 января, в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу и в секторе Газа погибли двое палестинцев.