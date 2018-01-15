Азербайджан приветствует заявление Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта

2018-01-15 22:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует заявление Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник заявил глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.