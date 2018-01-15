Хикмет Гаджиев: “Азербайджан приветствует заявление Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта”

2018-01-15 22:41 | www.apa.az | 6

Азербайджан приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает АПА, об этом в «Твиттер» написал глава пресс службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Сегодня на пресс-конференции по итогам 2017 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к решению нагорно-карабахского вопроса нужно подходить поэтапно.

«Решить этот вопрос раз и навсегда одним документом невозможно. В этом вопросе нужен поэтапный подход. Этот поэтапный подход покажет, что возможно сделать сейчас, определит пути, где нужны дополнительные обсуждения в связи с итоговым урегулированием конфликта и статусом Нагорного Карабаха», сказал С.Лавров.