Финляндия запустила в космос первый коммерческий спутник

2018-01-15 22:47 | www.oxu.az | 6

Первый коммерческий спутник финского производства был запущен с космодрома имени Сатиша Дхавана в Юго-Восточной Индии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Yle.

Это первый из целой серии радиолокационных спутников, которые пока находятся на стадии разработки.

По словам финансового директора изготовившей спутник финской компании Iceye Пекки Лаурила, в этом году ими запланировано еще два запуска. «После этого будем разворачивать настоящую коммерческую деятельность с десятками спутников», – поделился планами Пекка Лаурила.

Космический проект вырос из стартапа, который появился в посвященной спутникам мастерской университета Аалто. Семидесятикилограммовый радиолокационный спутник способен посылать на землю данные независимо от погодных условий и времени суток. Данные спутника будут востребованы в первую очередь в сфере судоходства.

Финляндия стала космической державой в апреле прошлого года, когда в США запустили первый финский малый спутник Aalto-2, но этот запуск не был коммерческим. Достижения в космической сфере заставили финские власти обратить внимание на отрасль будущего. 12 января 2018 года президент Саули Нийнисте подписал первый в истории страны закон о космосе.

A.M.

