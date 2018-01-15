Число пострадавших при землетрясении в Перу превысило 100 человек

2018-01-15 23:08 | www.trend.az | 7

Власти Перу огласили в понедельник новые данные о пострадавших в результате произошедшего в воскресенье землетрясения, число раненых превысило 100 человек, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник Национальным центром действий в чрезвычайных ситуациях Перу, передает РИА Новости.

"До 104 увеличилось число раненых, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения магнитудой 6,8, зарегистрированного вчера утром в регионе Арекипа и ударившего также по регионам Аякучо и Ика", — приводятся в сообщении данные Национального института гражданской обороны.

Больше всего раненых — 89 — отмечено в Арекипе. В Ике пострадали 14 человек, еще один получил ранения в Аякучо, уточняется в релизе. Ранее сообщалось, что всего в результате подземных толчков погиб один человек, а ранения получил 61.