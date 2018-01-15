Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Болгарии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 23:31 | www.apa.az | 6

15 января состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана и премьер-министр Болгарии выступили на встрече.

Президент Ильхам Алиев отметил, что между двумя странами установились очень тесные, дружественные отношения: «Мы сегодня уже обсудили много важных вопросов двустороннего взаимодействия в политической, энергетической сфере. Я поздравил господина премьер-министра с председательством Болгарии в Европейском Союзе. Это большой успех Вашей страны, большая ответственность. Уверен, что вы с честью справитесь с этой важной задачей. И конечно же, сегодня мы еще в составе делегаций обсудим важные вопросы политической, экономической, энергетической политики. Нас очень многое объединяет, и главное, что объединяет, - это дружественные связи между нашими народами и дружественные отношения между руководителями наших стран».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в свою очередь, сказал: «Я действительно могу отметить, что существуют исключительно большие чувства взаимной любви между нашими двумя народами. Прекрасно то, что до сих пор все вопросы, о которых мы договаривались с Президентом Алиевым, всегда решались. И я считаю, что открывающаяся прямая авиалиния между Баку и Софией внесет свой вклад в развитие близких отношений между нашими странами, развитие туризма и деловых отношений. Но это уже работа, которая проделана. Перед нами стоят новые задачи. И я надеюсь, что Президент Алиев даст соответствующее распоряжение в связи с компанией SOCAR».

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17:51

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.