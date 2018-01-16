Бойко Борисов: Наличие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Болгарией будет способствовать развитию туризма

2018-01-16 00:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Наличие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Болгарией будет способствовать развитию туризма.

Об этом, в частности, в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

Премьер-министр отметил, что из Болгарии в Азербайджан в основном осуществляется экспорт сельскохозяйственное продукции, продукции отраслей экономики.