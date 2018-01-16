Премьер-министр Болгарии: “Азербайджан предлагает самые выгодные цены газоснабжения”

2018-01-16 00:31 | www.apa.az | 7

«Хочу выразить Вам признательность за работу, проделанную для комплекса Трапезица. Надеюсь, что во второй половине этого года Вы посетите нашу страну с рабочим визитом, и мы сможем принять представительную делегацию под Вашим руководством».

Как сообщает АПА, об этом сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

«Я хотел бы отметить значение сказанного Вами для Болгарии. Газифицировано лишь 3 процента территории Болгарии. В то же время мы можем отметить, что в последние дни, особенно в зимний период, воздух загрязняется, при этом причина связана не с промышленным производством и автотранспортом, а с использованием дров и угля в качестве топлива в быту. Мы хотели бы, чтобы использовалось такое бытовое топливо, которое не наносило ущерба окружающей среде. При поддержке SOCAR и благодаря поставкам азербайджанского газа газифицирована соседняя Грузия. Мы уже давно говорим о наличии двух вариантов для газификации Болгарии. Надеемся, что в июне в Греции начнется строительство интерконнектора, а в июле он заработает на границе с Турцией. Хотел бы отметить, что с благословления уважаемого президента Ильхама Алиева между нашей компанией и SOCAR найдет решение вопрос о поставке по выгодным ценам 1 миллиарда кубометра азербайджанского газа», сказал премьер-министр.

По словам Б.Борисова с участием министров энергетики и экономики обеих стран будет разработан план по количеству и срокам для осуществления данной работы, так как азербайджанская сторона предлагает самые выгодные цены газоснабжения. 1 миллиард кубометров газа обеспечат многие дома в Болгарии бытовым газом.

Премьер-министр подчеркнул, что из Болгарии в Азербайджан в основном осуществляется экспорт сельскохозяйственное продукции: «Надеемся, что сможем расширить эти возможности. Если Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию, то мы сможем сбалансировать данный товарообмен. Все это инвестирование, прямое транспортное сообщение – учитывая то, что мы можем долететь до Баку за три часа, - придаст импульс развитию экономики, туризма и создаст возможность для посещения азербайджанскими туристами горных и морских курортов в Болгарии. Болгарские туристы проявляют большой интерес к вашему древнему краю. Это выгодно обеим странам».