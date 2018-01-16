В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

2018-01-16 00:36 | www.trend.az | 6

Столкновения полиции с демонстрантами произошли возле парламента Греции в центре Афин, правоохранители в ответ на действия демонстрантов применили слезоточивый газ, передает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

В понедельник в Афинах проходят акции протеста против принятия пакета законов, ограничивающих, в частности, право на забастовку. В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек.

По информации СМИ, беспорядки устроили примерно 300 анархистов, которые не имеют отношения к официально заявленным демонстрациям.