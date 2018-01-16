Болгария будет покупать азербайджанский газ по выгодной цене

2018-01-16 00:48 | www.oxu.az | 6

Хотел бы отметить, что с благословления уважаемого президента Ильхама Алиева между нашей компанией и SOCAR найдет решение вопрос о поставке по выгодным ценам 1 миллиарда кубометра азербайджанского газа.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

По словам Б.Борисова с участием министров энергетики и экономики обеих стран будет разработан план по количеству и срокам для осуществления данной работы, так как азербайджанская сторона предлагает самые выгодные цены газоснабжения. 1 миллиард кубометров газа обеспечат многие дома в Болгарии бытовым газом.

Премьер-министр подчеркнул, что В Болгарии газифицировано лишь 3 процента территории.

A.M.

