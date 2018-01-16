Иран построит мост между Арменией и Грузией

2018-01-16 01:26 | www.oxu.az | 6

Новый мост между Арменией и Грузией построит иранская компания Ariana Tunnel Dam Co. была выбрана подрядчиком по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Oxu.Az об этом сообщаеют армянские СМИ.

Договор о строительных работах на пограничной реке Дебед подписали сегодня в Ереване министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян и руководитель иранской компании Али Мусави.

В.Мартиросян придал большую важность тому, чтобы работы выполнялись на высоком уровне, качественно и в соответствии с графиком.

«Будем считать победу в тендере первым шагом и надеемся, что иранские компании и в дальнейшем примут участие в реализуемых в Армении проектах, инвестиционных программах, в частности в строительстве тоннелей в южной части в рамках инвестиционной программы транспортного коридора Север-Юг», – сказал министр.

Представители иранской Ariana Tunnel Dam Co. заверили министра, что они будут вести работы на самом высоком уровне.

Новый мост, боле широкий, заменит старый, которому уже несколько десятилетий. На строительство ЕБРР выделил кредит в 10,3 миллиона евро. Но иранцы пообещали уложиться в 7,4 миллиона.

A.M.

