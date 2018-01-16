Ильхам Алиев: Завтра состоится первый авиарейс по маршруту Баку - София

2018-01-16 01:34 | www.oxu.az | 5

Завтра состоится первый авиарейс по маршруту Баку - София. Первый полет выполнит азербайджанская авиакомпания Buta Airways. И это очень знаменательное событие

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым пресс-конференции в Баку.

«Разумеется, эти полеты еще больше сблизят людей, будут укреплять межчеловеческие отношения, стимулировать развитие туризма, одним словом, еще больше укрепят дружбу между Болгарией и Азербайджаном, - отметил президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что обе страны углубляют сотрудничество в гуманитарной сфере: «В Азербайджане проявляют большой интерес к культуре, истории и литературе Болгарии. В Бакинском славянском университете действует центр болгарского языка и литературы. Безусловно, сотрудничество в гуманитарной сфере, общение между людьми будет и дальше укреплять нашу дружбу».

A.M.

