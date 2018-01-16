Президент Грузии в третий раз стал отцом

2018-01-16 01:47 | www.oxu.az | 4
У президента Грузии Георгия Маргвелашвили родился сын.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальную страницу в Facebook президента.
Как отмечается на ребенка назвали Тома.
Отметим, что Тома Маргвелашвили родился сегодня вечером в клинике Гудушаури. Вес малыша – 2.950. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Тома Маргвелашвили – второй сын президента и Маки Чичуа. Первому сыну, Темо Маргвелашвили 2 февраля исполнится 3 года.
От первых браков у Георгия Маргвелашвили и Маки Чичуа есть по одной дочери.