Президент Грузии в третий раз стал отцом

2018-01-16 01:47 | www.oxu.az | 4

У президента Грузии Георгия Маргвелашвили родился сын.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальную страницу в Facebook президента.

Как отмечается на ребенка назвали Тома.

Отметим, что Тома Маргвелашвили родился сегодня вечером в клинике Гудушаури. Вес малыша – 2.950. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Тома Маргвелашвили – второй сын президента и Маки Чичуа. Первому сыну, Темо Маргвелашвили 2 февраля исполнится 3 года.

От первых браков у Георгия Маргвелашвили и Маки Чичуа есть по одной дочери.

A.M.

