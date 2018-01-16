В Триполи при атаке на аэропорт погибли не менее 20 человек- ОБНОВЛЕНО-1

2018-01-16 02:40 | www.apa.az | 5

Не менее 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт Митига в столице Ливии — Триполи, 60 получили ранения.

Как передает АПА, об этом сообщает местное издание Libyan Express со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. О причинах инцидента не сообщается.

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16:42

В Ливии в результате вооруженного нападения на международный аэропорт Митига погибли 11 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на издание «Times of Malta», информацию об этом предоставил главврач участковой больницы Триполи Абдельдаем Аль-Рабти.

Он сказал, что в результате произошедшего 38 человек пострадали.

Деятельность аэропорта временно прекращена. Занятия в находящихся на данной территории школах приостановлены.

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13:10

В Ливии члены вооруженных группировок совершили нападение на Международный аэропорт Митига.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Libya`s Chanell», в связи с этим деятельность аэропорта временно ограничена.