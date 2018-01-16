В Бельгии из-под обломков после обрушения дома спасли четырех человек - ОБНОВЛЕНО-1

2018-01-16 04:32 | www.apa.az | 5

Спасателям удалось вызволить четырех человек из-под обломков жилого дома, рухнувшего после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, еще трое человек числятся пропавшими.

Взрыв произошел в центре города. В результате взрыва один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

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В результате взрыва в жилом доме в Антверпене пять человек получили ранения.

Как передает АПА, в здании произошел взрыв бытового газа.

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Здание рухнуло в бельгийском Антверпене в результате взрыва.

Как передает АПА со ссылкой на «Индепендент», из-под обломков спасены несколько человек.

На месте продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, взрывная волна затрону три дома. Однако по сообщениям полиции, ЧП не связан с терроризмом.