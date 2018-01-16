В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек- ОБНОВЛЕНО-2

2018-01-16 05:36 | www.apa.az | 5
Число пострадавших в результате обрушения здания в центре бельгийского города Антверпен возросло до 14.
Как передает АПА, об этом сообщила на своей странице в Twitter местная полиция.
"По предварительным данным, пострадали 14 человек. Один из них находится в критическом состоянии", - заявили в полиции. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
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04:32
Спасателям удалось вызволить четырех человек из-под обломков жилого дома, рухнувшего после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, еще трое человек числятся пропавшими.
Взрыв произошел в центре города. В результате взрыва один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.
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02:12
В результате взрыва в жилом доме в Антверпене пять человек получили ранения.
Как передает АПА, в здании произошел взрыв бытового газа.
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01:37
Здание рухнуло в бельгийском Антверпене в результате взрыва.
Как передает АПА со ссылкой на «Индепендент», из-под обломков спасены несколько человек.
На месте продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, взрывная волна затрону три дома. Однако по сообщениям полиции, ЧП не связан с терроризмом.