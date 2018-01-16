Венесуэльская нефтяная компания PDVSA увеличит добычу нефти

2018-01-16 05:38 | www.trend.az | 5

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в этом году намерена достичь уровня добычи в 2,47 миллиона баррелей нефти в день, передает РИА Новости со ссылкой на издание Universal.

Сейчас уровень добычи нефти приблизился к 1,9 миллиона баррелей в день, отметил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

Для компании это будет год восстановления и инвестиций: PDVSA планирует продолжить борьбу с коррупцией, увеличить объемы производства, укрепить направления переработки и нефтехимии, а также развивать внутренние и внешние рынки.