В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)

2018-01-16 05:42 | www.trend.az | 5

05:42 (GMT+4) Число пострадавших в результате обрушения здания в центре бельгийского города Антверпен возросло до 14, передает ТАСС со ссылкой на страницу в Twitter местной полиции.

"По предварительным данным, пострадали 14 человек. Один из них находится в критическом состоянии", - заявили в полиции. По данным полиции, спасатели достали из-под обломков четырех человек, под завалами могут находиться еще трое.

01:56 (GMT+4) После взрыва в Антверпене разрушилось здание и повреждены два соседних, передает Интерфакс со ссылкой на сайт бельгийской газеты Le Soir.

"Пять человек ранены, по данным пожарных. О террористическом акте речь не идет", - приводит издание слова полицейского источника.