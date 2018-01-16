Малайзия направила корабль на остров Тиоман для эвакуации туристов

2018-01-16 06:34 | www.trend.az | 5

Малайзия направила корабль ВМС для эвакуации более 90 туристов с острова Тиоман из-за непогоды, передает РИА Новости со ссылкой на издание Star.

По данным издания, на острове на протяжении нескольких дней наблюдается плохая погода, сопровождаемая большими волнами на море. Всего 54 иностранных туриста и 39 малайзийских остаются на острове с 11 января.

Отмечается, что сезон дождей на острове каждый год начинается в октябре и заканчивается в марте. Член местного законодательного органа Датук Сери Мохд Джохари Хуссейн заявил, что каждый год с началом сезона дождей власти напоминают туристам о риске, с которым они могут столкнуться на острове.