Премьер-министры Азербайджана и Болгарии приняли участие в отправке первого прямого авиарейса из Баку в Софию (ФОТО)

2018-01-16 08:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник отправился первый рейс из столицы Азербайджана Баку в болгарскую Софию.

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли участие в церемонии отправки первого рейса.

Договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.

Столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда будет выполнять прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways. Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.