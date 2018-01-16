Делегация Всемирного банка посетит Ташкент

2018-01-16 08:50 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Всемирного банка посетит Ташкент для проведения переговоров 18 января. Ее примет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили Trend в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Делегацию международного финансового института возглавит главный исполнительный директор Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, входящих в группу Всемирного банка, Кристалина Георгиева.

Программа визита предусматривает проведение переговоров в правительстве и Сенате Олий Мажлиса (парламента), в ходе которых будут обсуждаться перспективы активизации сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.

Как сообщалось ранее, Узбекистан, согласно отчету международного финансового института "Ведение бизнеса — 2018", занял 74-е место среди 190 стран, улучшив свой рейтинг сразу на 13 позиций по сравнению с прошлым годом.