Режим прекращения огня был нарушен 124 раза

2018-01-16 10:00 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раза.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айырым, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.