Все аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток в 2017 году

2018-01-16 09:20 | www.trend.az | 5

Аэропорты Грузии продемонстрировали значительный рост в 2017 году, увеличив количество обслуженных пассажиров на 43,4 процента по сравнению с 2016 годом, что составило 4,074 миллион человек, сообщает сообщает Грузия Online.



Лидером по количеству перевезенных путешественников остается воздушная гавань Тбилиси — 3,164 миллион человек. При этом прирост пассажиропотока был самый низким среди аэропортов Грузии и составил 40,4 процента. Пассажиропоток аэропортов Батуми и Кутаиси составил 495,7 и 405,2 тысяч человек соответственно, что показало прирост по сравнению с 2016 годом на 58,7 и 49,3 процента.



Самое большое увеличение пассажиропотока пришлось на региональный аэропорт имени Царицы Тамары (поселок Местиа) — 72,2 процента, что составило 7,256 тысяч человек. Напомним, что по итогам 2016 года эта воздушная гавань была единственным авиузлом в Грузии, показавшим отрицательный результат. Количество обслуженных пассажиров тогда сократилось на 5,6 процента по сравнению с 2015 годом.



В начале 2017 года в стране открылся новый местный аэропорт в Амбролаури. Первоначально он рассчитан на обслуживание малых ВС с перспективой приема крупных самолетов. Согласно подсчетам, его услугами воспользовались 1723 человек.



Число рейсов через авиаузлы Грузии увеличилось на 12,6 процентов до 144,6 тысяч самолетовылетов.



По итогам 2016 года совокупный пассажиропоток грузинских аэропортов вырос на 25,7 процентов и составил 2,841 миллион человек. Тогда быстрее всего пассажиропоток увеличивался в аэропорту Кутаиси (+ 48,3 процента). В аэропорту Батуми число обслуженных пассажиров выросло на 37,9 процента, в Тбилиси — почти на 22 процента.

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