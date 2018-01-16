Микаил Джаббаров назначил себе новых советников

2018-01-16 09:30 | www.oxu.az | 7
Министр налогов Микаил Джаббаров произвел ряд новых назначений.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, министр назначил себе четырех новых советников.
Сообщается, что кадровые изменения в министерстве продолжатся.
Напомним, что до этого министр назначил себе еще двух советников. Джамал Гасымов и Эльнур Алиев были назначены новыми советниками министра, а Джейхун Мухтаров – помощником.
Таким образом, число советников министра достигло шести.
Отметим, что возглавив министерство налогов, Микаил Джаббаров снял с должности 64 человек, в том числе 12 советников экс-министра Фазиля Мамедова.