Микаил Джаббаров назначил себе новых советников

2018-01-16 09:30 | www.oxu.az | 7

Министр налогов Микаил Джаббаров произвел ряд новых назначений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, министр назначил себе четырех новых советников.

Сообщается, что кадровые изменения в министерстве продолжатся.

Напомним, что до этого министр назначил себе еще двух советников. Джамал Гасымов и Эльнур Алиев были назначены новыми советниками министра, а Джейхун Мухтаров – помощником.

Таким образом, число советников министра достигло шести.

Отметим, что возглавив министерство налогов, Микаил Джаббаров снял с должности 64 человек, в том числе 12 советников экс-министра Фазиля Мамедова.