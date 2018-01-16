Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев

2018-01-16 09:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула осуществляет операцию в отношении лиц причастных к торговле наркотиками, говорится в сообщении полиции города, распространенном во вторник. Согласно сообщению, операция по задержанию наркоторговцев проводится по заранее установленным адресам.

В сообщении отмечается, что в рамках операции имеются задержанные и в настоявшее время операция по задержанию наркоторговцев продолжается.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что накануне в восточной провинции Диярбекир в результате спецоперации конфисковано свыше одной тонны наркотиков.

Напомним, что в течение 2017 года в Турции в целом было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турции сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу в отношении наркомании и наркоторговли.

Сойлу отметил, что в течение 2016 года в Турции от передозировки умерли 520 человек, а в 2017 году число погибших достигло 1020 человек.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом» - сказал Сойлу.