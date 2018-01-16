Арабы начали скупать бакинские отели

2018-01-16 09:42 | www.oxu.az | 5

Арабские инвесторы начали закупать объекты недвижимости в Баку. Их привлекают в основном новые здания и отели, они даже интересуются условиями строительства отелей в столице.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает abc.az.

«В основном предложения поступают от граждан Катара и Ирака, количество туристов из этих стран в последнее время растет. Они хотят обслуживать своих туристов в отелях сами, так как большинство приезжающих арабских граждан предпочитают свою кухню. И это одна из основных причин», - говорит глава Ассоциации риэлторов Азербайджана Вафадар Ахундов.

Арабских инвесторов в основном интересуют здания в центре Баку, некоторые отели уже выставлены на продажу, сказал Ахундов, отказавшись назвать их.

Э.А.

