В Кыргызстане 40% всех преступлений за 2017 год были совершены в Бишкеке

2018-01-16 09:27 | www.trend.az | 7

За 12 месяцев 2017 года по Кыргызстану зарегистрировано 9 тыс 901 преступление, 40% из числа которых совершены в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы, передает Kabar.

Число зарегистрированных преступлений за отчетный период, по данным милиции, превысило показатели за 2016 год на 505 случаев. В то же время отмечалось увеличения показателей раскрытых преступлений по «горячим следам» - 1199.

Так, за 12 месяцев 2017 года столичной милицией обеспечивалась охрана общественного порядка и безопасность на 580 различных официальных мероприятиях (спортивных, праздничных, приезд делегаций и др.), а также на 290 мероприятиях (мирных собраниях, акциях и др.)