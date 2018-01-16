США втайне передали курдам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы

2018-01-16 10:09 | www.apa.az | 6

Курды в Сирии получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретного соглашения.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», американские военные доставили ПЗРК в регион Африн в провинции Алеппо на прошлой неделе. В Сирии отметили, что эта сделка - эксклюзивный договор между американцами и курдами, который не имеет отношения к международной коалиции во главе с США.

Это оружие может быть использовано курдскими ополчениями для защиты в случае нападения повстанческих группировок, контролируемых Турцией.

Ранее 15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал эту группу «террористической».