Изменены нормативы финансирования дошкольных учреждений

2018-01-16 10:00 | www.oxu.az | 6

Утверждены новые нормативы финансирования государственных дошкольных учебных заведений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Кабмин, с целью обеспечить выполнение пятого подпункта указа президента Азербайджанской Республики №1471 от 19 июня 2017 года «О применении закона Азербайджанской Республики №585-VQ от 14 апреля 2017 года «О дошкольном образовании», Кабмин постановляет:

1. Утвердить «нормативы финансирования государственных дошкольных учебных заведений» (добавляется).

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики, Министерству образования Азербайджанской Республики, а также соответствующим центрам и местным органам исполнительной власти поручено решить вытекающие из этого решения вопросы.

Л.А.

