В Бурятии число пострадавших от отравления в кафе достигло 125 человек

2018-01-16 09:37 | www.trend.az | 6

Число пострадавших в массовом отравлении в кафе в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек, 76 госпитализированы, сообщили во вторник РИА Новости в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Ранее сообщалось, что у посещавших кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ с 8 по 11 января было зафиксировано заболевание сальмонеллезом. Деятельность кафе была приостановлена. По данным властей, с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

"Число пострадавших на сегодня составляет 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализированы 76 человек, 49 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 33 человек", — сказал собеседник агентства.