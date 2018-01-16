В Лерике автомобиль съехал в овраг, 5 человек пострадали

2018-01-16 10:15 | www.apa.az | 6

На автомагистрали Лянкяран-Лерик произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро АПА, в селе Хамармеше Лерикского района житель села Нодар Зарбиев Теймур Норхан оглу заснул за рулем автомобиля. В результате водитель потерял управление, автомобиль съехал в овраг. В транспортном средстве находились 5 человек – жители Лерикского района Зарбиев Норхан Бахлул оглу (1953 г.р.), Зарбиев Теймур Норхан оглу (1977 г.р.), Кишиева Айгюн Мамедгусейн гызы (1959 г.р.), Алиев Адоглан Ибадат оглу (1986 г.р.) и Зарбиева Шахла Анвар гызы (1977 г.р.). Они были госпитализированы в Лерикскую центральную районную больницу с различными травмами.