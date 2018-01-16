Депутат: Надо коренным образом решить вопрос оплаты за обучение

2018-01-16 10:42 | www.oxu.az | 6

Имеется серьезная необходимость в принятии законопроекта «Об образовательных кредитах».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов.

Депутат сказал, что общество, родители и студенты давно и с нетерпением ждут принятия такого документа:

«Подготовка и принятие такого документа рождено социальным заказом общества. Так что очень важно наконец выставить данный законопроект на обсуждение парламента и принять. Время давно настало».

Депутат напомнил, что подготовил данный законопроект вместе со своим коллегой Али Масимли, отметив, этот вопрос не раз поднимался на заседаниях парламента.

«Сегодня далеко не все родители, дети которых поступили в высшее учебное заведение, имеют безоблачное материальное положение. Некоторым гражданам трудно платить за обучение своих детей.

По этой причине многие молодые люди бывают вынуждены бросить учебу. Это оказывает негативное влияние на азербайджанское образование, науку, на будущее развитие нашей страны.

Согласно предложенному нами законопроекту, студенты и родители смогут легко брать кредиты на выгодных условиях, чтобы платить за обучение. Также напомню, что во времена бывшего министра образования Микаила Джаббарова с участием нескольких университетов был создан Фонд. Но полагаю, что это не является коренным решением проблемы. У Фонда недостаточно средств и им может воспользоваться очень ограниченное число студентов. Поэтому полагаю, что пора уже положить конец всем этим отговоркам, выставить данный законопроект на обсуждение и принять, как минимум в 2018 году», - заявил депутат.

Кямиль Гамзаоглы

