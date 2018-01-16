Нефть Brent подешевела до $70 за баррель

2018-01-16 09:58 | www.trend.az | 7

Цены на нефть марки WTI поднимаются в ходе торгов во вторник, Brent умеренно дешевеет после роста накануне, при этом обе марки близки к максимальным отметкам с декабря 2014 года, сообщает Интерфакс.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустился на 26 центов (0,37%) - до $70 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысилась на 22 центов (0,34%) - до $64,52 за баррель.

По итогам сессии 15 января котировка фьючерса на Brent увеличилась на $0,39 (0,56%), до $70,26 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.