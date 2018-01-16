ЕС хочет исключить Панаму и ОАЭ из черного списка офшоров

2018-01-16 11:14 | www.apa.az | 6

Евросоюз предложил исключить 8 стран из черного списка налоговых гаваней, которые не соответствуют стандартам ЕС по обеспечению финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.mail.ru», из этого списка предполагается убрать Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Согласно информации, эта инициатива будет обсуждаться 17 января на встрече на уровне постпредов стран ЕС. Окончательное решение ожидается принять на следующей неделе на встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе.

Напомним, список из 17 офшоров был утвержден главами Минфинов стран ЕС в декабре. В дополнение к черному списку был сформирован серый список из 47 территорий, которые пока не соответствуют стандартам ЕС, но обещают исправиться.