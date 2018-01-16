Премии страховщиков в Азербайджане достигли 557 млн. манатов

2018-01-16 11:20 | www.apa.az | 6

Премии страховщиков в Азербайджане в январе-декабре 2017 года составили 556,866 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, в январе-декабре 2017 года выплаты страховщиков составили 257,109 млн. манатов. За отчетный год на каждые 100 манатов премий страховщиками произведено выплат на сумму 46,2 маната, тогда как в январе-декабре 2016 года этот показатель составил 48,8 маната.

Премии страховщиков в Азербайджане в январе-декабре 2017 года по добровольным видам страхования составили 375,231 млн. манатов, выплаты - 199,425 млн. манатов. За отчетный период 67,4% страховых премий пришлись на добровольные, 32,6% - на обязательные виды страхования, 77,6% страховых выплат пришлись на добровольные, 22,4% - на обязательные виды страхования.