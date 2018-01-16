Европа хочет закрыть АЭС в Армении

2018-01-16 10:54 | www.oxu.az | 6

Брюссель активно лоббирует закрытие действующей в Армении Мецаморской АЭС и предлагает заменить ее альтернативной энергией.

Как сообщает Oxu.Az, об этом пишет Независимая газета.

Отмечается, что Брюссель даже обещал выделить 200 млн евро с целью консервации Мецаморской АЭС в Армении.

Отметим, что строительство этой атомной электростанции началось в 1960 году, а в 1976 году она была сдана в эксплуатацию. Правительство Армении в марте 2014 года в связи с задержкой строительства нового ядерного энергоблока, приняло решение об эксплуатации этой станции до 2026 года.

Напомним, что несмотря на обращение Азербайджана, Турции и Ирана в Международное агентство по атомной энергии, Мецаморская АЭС в Армении все еще эксплуатируется.

Э.А.

