В Азербайджане за 2 года построено и отремонтировано 1700 км дорог

2018-01-16 10:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2016-2017 годах в Азербайджане было построено, реконструировано и отремонтировано более 1700 километров автодорог, говорится в статье председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова, опубликованного во вторник в газете "Республика".

При этом на автодорогах общего пользования и на городские дорогах Баку было возведено 26 новых мостов и восемь пешеходных переходов.

"В число восстановленных входит девятикилометровая дорога в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы", - говорится в статье.