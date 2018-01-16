Cборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на открытии Олимпиады под общим флагом

2018-01-16 10:30 | www.trend.az | 6

Олимпийские сборные Республики Корея и КНДР могут на церемониях открытия и закрытия игр пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова. Как сообщила во вторник газета The Dong-A Ilbo, соответствующее заявление сделал министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван, передает ТАСС.

"Обсуждение пока не завершено, но, если стороны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне", - приводит издание слова министра. По его словам, такой проход "будет символизировать мир, который является целью Олимпийских игр".

Правящая Демократическая партия "Тобуро" поддержала данный план, но оппозиционная Корейская партия свободы выступила против, указав, что, если южнокорейская сборная не будет нести свой национальный флаг, это разочарует граждан страны. Представители консерваторов указали, что ранее не было прецедентов, когда страна-организатор Олимпиады не могла поднять свой флаг на церемонии открытия Игр.