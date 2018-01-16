Врач: «Состояние Исы Гамбара стабилизируется»

2018-01-16 11:38 | www.apa.az | 7

Состояние Исы Гамбара стало стабильным.

Об этом АПА сказал кардиолог Центральной клинической больницы врач Исы Гамбара Фирдовси Ибрагимов.

Он отметил, что И.Гамбар чувствует себя хорошо: «Если так будет продолжаться, то мы переведем его в палату. В настоящее время он находится в кардиореанимации».

Врач сказал, что в ближайшие дни И.Гамбар может быть выписан домой, в лечении за границей нет необходимости: «Наша работа и достигнутые результаты гораздо лучше многих зарубежных специалистов. В настоящее время в отправлении Исы Гамбара за границу для лечения нет необходимости».

Как сообщила АПА кандидат исторических наук Аида Гамбар, здоровье ее супруга удовлетворительное: «Я рядом с супругом. Я разговаривала с его лечащим врачом. Все в порядке. Не думаю, что нужно отправлять его на лечение за границу. Наверное, в этом не будет нужды. Хочу поблагодарить наших врачей, которые относятся к мужу с большим вниманием и заботой».

Отметим, на прошлой неделе председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу.