Узбекистан намерен расширить список стран с безвизовым режимом

2018-01-16 10:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует ввести безвизовый режим для пяти крупных государств, сообщил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По словам Абдухакимова в Узбекистане проводится масштабная работа по упрощению визового режима.

"Сегодня мы рассматриваем введение безвизового режима в отношении пяти крупных государств, в свою очередь в отношении трех стран, откуда мы ожидаем наибольший поток туристов прибывающих с целью паломничества, также будут упрощены визовые процедуры. В то же время, еще 40 стран находятся в списке для упрощения визового режима", - отметил глава Госкомтуризма.

Все эти меры будут оформлены в новом документе, появление которого ожидается в скором времени.

Кроме того, по заявлению Абдухакимова, в ближайшие месяцы Узбекистан и Таджикистан намерены снять визовые ограничения. Соглашение об этом планируется подписать во время предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Количество туристов, посетивших Узбекистан в 2017 году, превысило отметку в 2,5 миллиона человек. Это на 24 процента больше по сравнению с 2016 годом.