Студентка БВШН реализовала проект Фонда молодежи (ФОТО)

2018-01-16 11:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) успешно осуществлен проект под названием «Молодые веб-программисты Азербайджана» студентки пятого курса вуза Лейли Аббасовой, обучающейся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», говорится в сообщении вуза, распространенном во вторник.

Проект студентки, вошедшей в число победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, реализован при организационной поддержке со стороны БВШН и направлен на повышение знаний студенческой молодежи в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интереса к этой сфере.

Основными задачами проекта стали знакомство студентов с широким спектром возможностей, которые предоставляют сегодня ИКТ молодежи, расширение их знаний и практических навыков в области языков программирования HTML, CSS и Java. Его участниками стали студенты национальных вузов, получающие образование в области информационно-коммуникационных технологий и интересующиеся веб-программированием. В течение месяца в рамках проекта для них были организованы пять семинаров-тренингов, а в заключение учебы состоялся конкурс, победителям которого были вручены сертификаты и памятные подарки. Среди них – студент БВШН Фарид Гамидов, а также студенты других вузов – Вефа Алиева и Джаваншир Гусейнли.