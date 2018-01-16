В оползневой зоне рядом с телебашней образовались трещины глубиной 7 метров, шириной 1 метр

2018-01-16 11:47 | www.apa.az | 6

Обнародована последняя ситуация на оползневом участке рядом с Бакинской телебашней.

Руководитель экспедиции по геологическому планированию Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов сообщил АПА, что оползневая зона «Телебашня» активизировалась.

По его словам, и в слоях земли, и в опорной стене расширились трещины.

«Вдоль всех опорных стен образовались трещины шириной 15-20 см. В слоях земли есть такие места, где ширина трещин достигает 1 метра, глубина – 6-7 метров. В настоящий момент ведется наблюдение за развитием процесса», - отметил руководитель экспедиции.

Отметим, оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ.