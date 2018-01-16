Кассационная жалоба Али Инсанова не удовлетворена

2018-01-16 11:52 | www.apa.az | 7

Сегодня в Верховном Суде продолжился судебный процесс по кассационной жалобе бывшего министра здравоохранения Али Инсанова.

Как сообщает АПА, на суде под председательством Фархада Керимова было принято решение, согласно которому жалоба не удовлетворена.

Отметим, что согласно приговору суда Гарадагского района, Али Инсанов осужден на 7 лет. Апелляционная жалоба на решение суда не была удовлетворена.

Напомним, в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.