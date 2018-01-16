Житель Агдаша поджег себя после драки с полицейскими – ФОТО

2018-01-16 11:28 | www.oxu.az | 6

Вчера днем в Агдашском районе произошла попытка суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, перед центральным рынком Агдаша возник конфликт между жителем села Хосров Гасанагой Сохбатовым и сотрудниками отделения дорожной полиции отдела полиции Агдашского района.

Причиной стало управление Г.Сохбатовым автомобилем без доверенности.

Г.Сохбатов сказал, что зарабатывает на жизнь частным извозом. Когда полицейские хотели отобрать у него автомобиль и отвезти его в отделение, 35-летний мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджег.

С ожогами головы, лица и рук водитель был доставлен в больницу.

В Центральной больнице Агдашского района сообщили, что в настоящее время угрозы для жизни мужчины нет. Однако Г.Сохбатов получил ожоги более 20 % поверхности тела, поэтому у него на всю жизнь останутся ожоги.

Э.А.

